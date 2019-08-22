Пермский край бесплатно выдает лекарства больным, перенесшим операции на сердце

Еще один субъект Приволжского федерального округа позаботился о дополнительном лекарственном обеспечении пациентов с болезнями системы кровообращения. Пилотный кардиопроект реализуется в Пермском крае.

Согласно Приказу министерства здравоохранения Пермского края, с июля этого года все пациенты, выписанные из стационара с диагнозами инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия, ИБС, а также перенесшие операции по шунтированию и стентированию коронарных сосудов, артерий нижних конечностей, почечных артерий и др., при выписке должны быть обеспечены трехмесячным запасом лекарственных препаратов. В пилоте участвуют 23 ЛПУ субъекта. На эти цели в региональном бюджете заложено 86,9 млн руб.

«Когда больные, перенесшие операции, по каким-либо причинам, включая финансовые проблемы, прекращают принимать лекарства, у них нередко случаются повторные инфаркты, – говорит главный врач ГБУЗ ПК «Краевая больница им. Вагнера Е.А.» г. Березники Михаил Суханов. – Сейчас же мы можем влиять на эту ситуацию и предотвращать негативные последствия, тем самым продлевая жизнь нашим гражданам».

Документом закреплено право пациентов на получение медикаментов в течение 12 месяцев. Однако они должны ежеквартально проходить лабораторные и инструментальные исследования в медицинской организации по месту прикрепления в соответствии с планом наблюдения. Таково условие выписки льготного рецепта.

Ранее в этом году аналогичные меры социальной поддержки пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями приняты в Кировской области, а с 1 января будущего года они заработают в Башкортостане.

Екатерина Погонцева

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