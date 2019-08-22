Снижение темпов роста цен на лекарства в США не отражает реальную ситуацию

Согласно результатам исследования, проведенного Elsevier, рост цен на брендированные лекарственные препараты в США замедлился, сообщает ABC News.

По данным аналитиков, средний темп роста цен за первые семь месяцев 2019 г. составил 5% против 9–10% четырьмя годами ранее.

За анализируемый период цены выросли на 4483 препарата, что на 36% меньше, чем в 2015 г.

По словам эксперта из Дартмутского Института политики здравоохранения и клинической практики Эдриан Фербер, снижение темпа роста цен по существу не влияет на фактическое снижение стоимости лекарственных препаратов в стране. «Цены снижены на очень небольшой ассортимент ЛП», – считает она.

Эксперт по ценообразованию на лекарства из Университета Вандербильта Стейси Дусетзина полагает, что фармацевтические компании избегают политического давления путем ограничения повышения цен, в основном на дорогостоящие препараты. Некоторые фармпроизводители вместо снижения цен выводят на рынок новые препараты по высоким ценам.

Илья Дугин

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