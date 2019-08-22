Endo и Allergan заплатят компенсацию в размере $15 млн за прекращение дела о разжигании опиоидного кризиса

Компании Endo International и Allergan готовы заплатить $15 млн, чтобы избежать судебного разбирательства по иску двух округов штата Огайо. Компаниям вменяется недобросовестное продвижение наркотических анальгетиков и разжигание опиоидной эпидемии в США.

Заседание должно было состояться в октябре 2019 года в суде штата Огайо. Endo анонсировала выплату округам Куахог и Саммит в размере $10 млн и безвозмездное предоставление пациентам двух собственных препаратов на $1 млн.

Allergan предварительно сообщила о выплате $5 млн для урегулирования претензий. Эта компенсация не покрывает аналогичные претензии, связанные с дженериками обезболивающих из портфеля компании, отмечает юрист округа Куйахог Фрэнк Галлуччи.

Остальным ответчикам – Purdue Pharma, Teva и J&J, а также дистрибьюторам лекарств McKesson, Cardinal Health и AmerisourceBergen – 21 октября предстоит выступить в суде.

Юрист Endo Мэтью Малетта назвал такое урегулирование «благоприятным исходом», но подчеркнул, что размер компенсации в каждом конкретном «опиоидном» деле должен устанавливаться индивидуально.

По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, в 1999–2017 годах были зарегистрированы 400 тысяч случаев смерти от передозировки, в том числе легально назначаемыми наркотическими анальгетиками.

Сейчас в судах разных инстанций США находится более 2,3 тысячи исков, в которых производителей лекарств обвиняют в недобросовестном продвижении опиоидов.

В 2019 году на урегулирование подобных дел Teva пришлось потратить $85 млн, Purdue – $270 млн, Insys – $225 млн, а самую крупную сумму – в $1,4 млрд – придется выплатить Reckitt Benckiser.

Источник: Reuters

Фото: vox.com

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