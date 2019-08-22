Не менее 10 тысяч упаковок психотропных препаратов для детей будет поставлено в РФ

Минздраву РФ поручено определить потребность российских детей в ряде зарубежных психотропных препаратов зарубежных производителей и направить запрос об их поставке, препараты планируется ввезти в конце октября, сообщили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.

«Для скорейшего обеспечения детей психотропными лекарственными препаратами, не зарегистрированными на территории России, правительством дано поручение Минздраву совместно с региональными органами исполнительной власти сформировать потребность по психотропных препаратам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что федеральное предприятие «Московский эндокринный завод» уже направил запрос зарубежным производителям о возможности поставки «не менее 10 тыс. упаковок» четырех психотропных препаратов. В сообщении перечисляются: диазепам, фенобарбитал, медозалам (в формах, которые не производятся в России), а также препарата клобазам (известен под торговым названием «фризиум»), который в России не производится и не зарегистрирован.

«При положительном решении после прохождения всех процедурных мероприятий в конце октября планируется ввоз лекарственных препаратов для обеспечения нуждающихся детей», — отмечают в секретариате.

В секретариате пояснили, что производство психотропных лекарств для детей с эпилепсией в целом в России обеспечено отечественными производителями — в частности, это производные бензодиазепина (диазепам, клоназепам) и барбитураты (фенобарбитал и бензобарбетал), говорится в сообщении.

В то же время, отмечают в аппарате, «на настоящий момент не завершены мероприятия по производству отдельных лекарственных форм, применяемых у детей — это свечи, сиропы, специальные растворы».

«Такие формы производятся только за рубежом и производители не регистрируют их в России», — пояснили журналистам.

Для того, чтобы обеспечить завоз таких препаратов в страну, разработаны поправки в закон «Об обращении лекарственных средств», которыми предусмотрено, что наркотические и психотропные препараты будут ввозиться по установленной правительством РФ квоте — по числу нуждающихся в таких препаратах. Ввоз будет осуществлять «Московский эндокринный завод», отметили в аппарате вице-премьера.

Поправки также предусматривают порядок учета таких препаратов и их дальнейшее использование, а также предусматривают право врачей назначать такие незарегистрированные препараты больным, не боясь ответственности, которая может наступать из-за отсутствия препаратов клинических протоколах и госреестре лекарственных средств.

ИСТОЧНИК: ИНТЕРФАКС

gmpnews