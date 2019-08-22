148 новых лекарств охвачены медицинским страхованием Китая

В общей сложности 148 лекарственных средств в Китае были включены в обнародованный во вторник обновленный список лекарств, которые охватывает медицинское страхование, страхование от производственных травм и страхование на случай беременности и родов.

Обновление списка лекарств ознаменовало собой важный шаг по улучшению безопасности населения в сфере медицины и облегчению бремени застрахованных в отношении оплаты лекарственных средств, заявил глава департамента управления медицинским обслуживанием Государственного управления медицинского обеспечения Сюн Сяньцзюнь.

Согласно списку, который включает в себя 2643 препарата и вступит в силу 1 января 2020 года, из 148 новых лекарств пять нужны для лечения от серьезных заболеваний, 36 — от хронических заболеваний, таких как диабет, а также 38 наименований лекарств из числа новых предназначены для детей.

Между тем, 128 препаратов, являющихся эксклюзивными продуктами с высокой клинической ценностью, но обходятся больным относительно дорого, были определены в результате экспертной оценки как лекарства, которые будут потенциально добавлены в список после переговоров с их производителями.

russian.news.cn