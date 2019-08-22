STADA вывела на рынки 24 стран биоаналог для лечения остеопороза

К моменту истечения срока действия патента на препарат для лечения остеопороза Forsteo (терипаратид) компания STADA начинает вывод на рынки 24 стран мира его биоаналога Movymia®.

Терипаратид одобрен для лечения остеопороза и является единственным активным ингредиентом, одобренным для остеоанаболической терапии. Объем продаж Forsteo за последние 12 месяцев в Европе составил почти 250 миллионов евро.

«Запуск препарата Movymia® является еще одним важным шагом для расширения нашего портфеля биоаналогов в Европе. Так, мы предлагаем пациентам более доступную по цене терапию остеопороза с той же терапевтической безопасностью и эффективностью, что у референтного препарата Forsteo», – прокомментировал генеральный директор STADA AG Питер Гольдшмидт.

Movymia® вводится с помощью многоразового инъекционного устройства Movymia Pen, которое используется в течение всего периода лечения.

Биоаналог или биосимиляр — это фармацевтический препарат, который производится методом биосинтеза с использованием живых клеток. Это альтернатива оригинального инновационного препарата, у которого истек срок действия патента. Нет существенных различий в качестве, безопасности и эффективности между биоаналогами и референтными фармацевтическими препаратами.

gmpnews