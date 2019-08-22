В России зарегистрирован препарат Генвоя® для лечения ВИЧ-инфекции

Фармацевтическая компания Gilead Sciences объявляет о регистрации в России препарата Генвоя® (Кобицистат + Тенофовира алафенамид + Элвитегравир + Эмтрицитабин) для лечения ВИЧ-1 инфекции. Решение о выдаче регистрационного удостоверения было принято Министерством здравоохранения 14 августа 2019 года.

«В настоящее время люди, живущие с ВИЧ, до сих пор сталкиваются с необходимостью принимать большое количество таблеток различных лекарственных препаратов. Это негативно влияет на приверженность пациентов терапии, что, в конечном итоге, приводит к снижению эффективности лечения и повышению риска развития резистентности, – объясняет Вадим Покровский, руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом. – В связи с этим новый полный режим в одной таблетке для лечения ВИЧ-инфекции позволит сделать терапию более удобной и эффективной. На данный момент крайне важно расширить доступ российских пациентов к современной терапии ВИЧ, обладающей высокой эффективностью с меньшим количеством нежелательных явлений и способствующей лучшей приверженности лечению. Это позволит людям, живущим с ВИЧ, поддерживать свое здоровье без ущерба качеству жизни».

Генвоя® – это первый зарегистрированный в России полный режим в одной таблетке, содержащий TAF (тенофовира алафенамид) и ингибитор интегразы. Данный препарат показан для лечения ВИЧ-1 инфекции у взрослых и детей в возрасте старше 6 лет.

Эффективность и переносимость препарата были изучены в рамках обширной программы клинических исследований, включавших разные группы пациентов (пациенты с нарушением функции почек, с ко-инфекцией вирусами гепатита В и гепатита С, женщины, подростки и дети старше 6 лет), а также были подтверждены в реальной клинической практике. Генвоя® продемонстрировала эффективность как у пациентов, ранее не получавших антиретровирусную терапию, так и у пациентов после переключения с других режимов, при этом отмечалась хорошая переносимость препарата.

«Мы надеемся, что регистрация нашего нового препарата в России позволит тем людям, живущим с ВИЧ, чья медицинская потребность еще не удовлетворена, получить необходимое лечение. Совместно с другими заинтересованными сторонами мы будем работать над расширением доступа к инновационной терапии», – отметил Игорь Рукавишников, генеральный директор Gilead Sciences Russia.

gmpnews