Состоялся августовский выпуск квалифицированных специалистов по маркировке лекарств

20 августа 2019 г. состоялся выпуск слушателей курса повышения квалификации в области цифровой маркировки и МДЛП для импортеров и дистрибуторов лекарственных препаратов.

В обучении приняли участие специалисты департаментов управления логистикой, качества, дистрибуции клинических исследований, информационных систем компаний: Italfarmaco, ВИТТА Компани, Marken, Мундифарма, Wockhardt, Космофарм.

Слушатели очного курса в течение 18 академических часов получили актуальные знания по ключевым темам:

планирование внедрения и контроль реализации проекта цифровая маркировка ЛП в компании,

модель информационного обмена с ФГИС МДЛП,

эффективный URS,

глобальные решения для импортеров, международные и российские площадки, операции взаимодействия и отчетность

и др.

Важной частью курса стал нетворкинг слушателей с экспертами – участниками эксперимента по внедрению цифровой маркировки и МДЛП. Слушатели получили от экспертов кастомизированные ответы на вопросы по практическим ситуациям с учетом специфики ведения бизнеса.

По итогам контрольного тестирования слушатели показали рост знаний более чем на 60% по сравнению с начальными знаниями. Коллеги, успешно прошедшие финальное тестирование, заслуженно стали обладателями удостоверений государственного образца о повышении квалификации в области цифровой маркировки и мониторинга движения лекарственных препаратов.

Глушков Иван, руководитель экспертной группы Track & Trace Educational Center, преподаватель:

«Хочу отметить, что слушатели произвели на меня очень позитивное впечатление своим заинтересованным и активным отношением к получению знаний по вопросам нормативного правового регулирования. Поздравляю слушателей августовского выпуска с успешной сдачей экзамена».

Плохих Владимир, куратор учебного процесса TTEC, преподаватель:

«Примененная в процессе очного обучения технология нетворкинга с личным участием экспертов рынка показала свою высокую эффективность. Уровень знаний слушателей вырос по сравнению с первичным тестированием на 60%. Благодарю команду разработчиков и экспертов за профессиональную работу в подготовке учебных материалов и высокую вовлеченность во время очных занятий».

Равиль Гимадиев, преподаватель:

«Я считаю, что теоретический курс, который мы сегодня успешно провели, является безусловно важной составляющей комплексного подхода к изучению систем Track & Trace. Большое количество вопросов было задано по практической работе с программным обеспечением и оборудованием для сериализации, агрегации и МДЛП. Поэтому, конечно, я дал свои рекомендации о продолжении обучения в демонстрационном учебном центре Сеченовского Университета Track & Trace».

Источник: Track & Trace Educational Center

pharmvestnik