Максим Агарев: покупатели не наивны и понимают, что аптека – коммерческое учреждение

Маркетплейсы более опытны в привлечении покупателей, чем аптеки, констатируют эксперты. Для фармпроизводителей онлайн-площадки также весьма интересный канал продвижения. А потому приход на аптечный рынок интернет-ритейла, у которого в арсенале значительно больше инструментов по влиянию на конечных потребителей и огромное желание отломить кусок пирога, пугает классическую розницу.

«Маркетплейс может предложить более интересные условия с точки зрения цены для конечного потребителя. А сейчас, когда такие проекты находятся на стадии активного развития, они еще и развязывают маленькие победоносные ценовые войны, привлекая с рынка активных интернет-пользователей», – комментирует новшество директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Риски, которые несет в себе легализация дистанционной торговли, не раз озвучивали представители классических аптечных сетей. Они настаивают: пациент должен иметь возможность получения полноценной консультации фармацевта.

Разговоры о социальной ответственности аптечного бизнеса раздражают онлайн-ритейлеров. Они предлагают коллегам играть по-честному и не сваливать проблемы отпуска лекарств на маркетплейсы.

«Представители традиционной розницы часто апеллируют к медицинской роли фармацевта, громко говоря о важности консультации и заботе о пациенте. Но, во-первых, средства цифровой связи позволяют получить полную и объективную консультацию из любого места на Земле, причем не только в момент покупки, но и в любое время до и после нее. Во-вторых, покупатели не наивны, и понимают, что аптека – сугубо коммерческое учреждение, и фармацевт в своих рекомендациях руководствуется далеко не только интересами пациента. При этом доставка лекарств будет осуществляться из тех же самых лицензированных аптек со всеми требованиями к упаковке, поэтому говорить о рисках, связанных с качеством лекарств, бессмысленно», – считает директор категории «Здоровье» компании «Яндекс Маркет» Максим Агарев.

Оксана Баранова

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