Medtronic опубликовала результаты первого квартала 2020 финансового года

Общая выручка компании в первом квартале 2020 финансового года, завершившемся 26 июля 2019 г., составила 7,493 млрд долл., увеличившись на 1,5 % согласно отчетности или на 3,5% при постоянном курсе валют, с учетом 146 млн долл. отрицательного влияния иностранной валюты, говорится в пресс-релизе.

Чистая прибыль за первый квартал на основе принципов GAAP и разводненная прибыль на акцию (ESP) составили 864 млн долл. и 0,64 долл. соответственно. Чистая прибыль за первый квартал без учета принципов GAAP и разводненная прибыль на акцию (ESP) увеличились на 6% и 8%, до 1,703 млрд долл. и 1,26 долл. соответственно. После проведенной корректировки отрицательного влияния 2% иностранной валюты разводненная прибыль на акцию, рассчитанная без учета принципов GAAP, в четвертом квартале увеличилась на 9%.

Выручка компании в США в первом квартале в размере 3,918 млрд долл. выросла на 1,4%, составив 52% от общей выручки компании. Выручка за пределами США на сумму 2,377 млрд долл. сократилась на 1,2% согласно данным отчетности и увеличилась на 2,6% при постоянном курсе валют, составив 32% от общей выручки компании. Выручка в развивающихся странах в размере 1,198 млрд долл. выросла на 7,5% согласно отчетности и на 12,5% при постоянном курсе валют, составив 16 % от общей выручки компании.

«Компания Medtronic продемонстрировала хорошие результаты деятельности в первом квартале за счет роста выручки, увеличения операционной прибыли и скорректированной прибыли на акцию (EPS). Каждый из этих показателей превысил прогнозируемые значения, – отметил Омар Ишрак (Omar Ishrak), председатель совета директоров и главный исполнительный директор Medtronic. – Это очень хорошее начало финансового года».

На текущий момент компания подтвердила свои прогнозы роста выручки и повысила прогнозы темпов роста прибыли на акцию на 2020 финансовый год.

Согласно ожиданиям компании, темпы роста выручки в 2020 финансовом году составят приблизительно 4,0% за счет органического роста. В случае относительной неизменности текущих обменных курсов в 2020 финансовом году влияние на выручку компании будет отрицательным в диапазоне от 0,8% до 1,2%.

Компания увеличила прогнозируемые показатели темпов роста разводненной прибыли на акцию без учета принципов GAAP на 2020 финансовый год с 5,44–5,50 долл. до нового диапазона 5,54–5,60 долл., с учетом прогнозируемого влияния от пересчета иностранных валют на основе текущих обменных курсов в размере 10%.

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