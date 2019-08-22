Препараты от старческой деменции планируют разработать в Пермском госуниверситете

Центр по созданию препаратов для лечения нейродегенеративных заболеваний открыт на базе химического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). В нем будут проводиться исследования на стыке трех дисциплин: нейробиологии, психофармакологии и оптогенетики.

Сотрудники центра займутся разработкой и тестированием новых терапевтических подходов для коррекции цереброваскулярных нарушений. Итогом их работы должны стать препараты, показанные при заболеваниях Паркинсона, Альцгеймера и старческой деменции.

«Большое внимание будет также уделено созданию методик повышения качества жизни больных», – говорит старший преподаватель кафедры фармакологии и фармации ПГНИУ Александр Андреев.

По словам экспертов, природа болезни Альцгеймера до сих пор до конца не ясна. За последние 10 лет были опубликованы сведения примерно о 100 препаратах, которые давали хорошие результаты в опытах на мышах, но куда более скромные – на стадии клинических исследований. Однако востребованность в медикаментах для этой категории больных будет нарастать с каждым годом. Согласно данным ВОЗ, сейчас деменцией страдают 44 млн жителей планеты. К 2030 г. этот показатель вырастет до 65,7 млн человек, а к 2050 г. – до 135 млн.

Екатерина Погонцева

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