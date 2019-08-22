ФАС обвинила электроснабжающую организацию в незаконной рекламе аптечной сети

Санкт-Петербургское УФАС России возбудило административное дело по признакам нарушения закона о рекламе в отношении АО «Петроэлектросбыт».

На платежной квитанции за электричество, представленной в ведомство жительницей Санкт-Петербурга, была размещена реклама сети «Аптеки Столички». При этом Федеральный закон «О рекламе» не допускает размещения рекламы на платежных документах за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе на оборотной стороне таких документов. Исключениями являются социальная реклама и справочно-информационные сведения.

Между тем, в «Петроэлектросбыте» утверждают, что размещенная в качестве доказательства на сайте УФАС квитанция датирована апрелем 2018 года, когда соответствующая законодательная норма еще не вступила в силу.

В электроснабжающей организации также заверили, что с мая прошлого года реклама на квитанциях «Петроэлектросбыта» не размещается, а с августа 2018 года все петербуржцы получают счета за электроэнергию в запечатанном виде.

Рассмотрение дела назначено на 2 сентября.

Сергей Рякин

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