Только 15% провизоров посещают нужные для работы сайты без поисковика

Доля провизоров/фармацевтов, которые отметили, что ищут профессиональную информацию на заранее отобранных сайтах, минуя стадию запроса в поисковых системах, составляет 14,8%.

Доля первостольников, которые указали, что поиск информации начинают с поисковиков, существенно выше – 64,8%. Еще 18,3% комбинируют оба способа, и около 2% не используют интернет в профессиональных целях.

Таковы результаты весенней волны 2019 г. исследования Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов» компании Ipsos. В регулярном опросе участвовали 1496 специалистов из 27 городов России. Среди первостольников, отмечающих использование интернет-поисковиков, 40% респондентов уточнили, что у них есть сложившиеся предпочтения по определенным сайтам.

Шамиль Ахметзянов

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