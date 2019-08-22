Администрация Президента США опротестовала решение суда по указанию цен на лекарства в телерекламе

Администрация Президента США Дональда Трампа опротестовала решение суда, блокирующего требование к фармкомпаниям указывать заявленные цены на лекарственные препараты в телерекламе, сообщает Reuters.

Министерство здравоохранения и социального обеспечения США (HHS) направило апелляционное письмо в суд в прошедшую среду.

«Если фармацевтические компании обеспокоены высокими ценами на лекарства или боятся, что цены отпугнут пациентов, то они должны снизить их», – отметила представитель HHS Кейтлин Оукли.

В июле с.г. федеральный судья округа Колумбия Амит Мехта заблокировал требование HHS, обязывающее фармацевтические компании указывать заявленные цены на рецептурные лекарственные препараты в телерекламе, мотивировав это тем, что у ведомства нет соответствующих полномочий от конгресса.

Требование об указании цен относится к препаратам, у которых стоимость месячного курса терапии превышает 35 долл.

Илья Дугин

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