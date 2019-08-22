Правительство РФ представит стратегию «Фарма-2030» до 20 декабря

Президент России Владимир Путин выдал Правительство РФ поручение по итогам встречи со студентами и аспирантами УрФУ — до 20 декабря 2019 года представить доработанную Стратегии развития фармотрасли до 2030 года. Первый драфт документа Минпромторг опубликовал год назад, однако с тех пор финальную версию стратегии ведомство так и не представило.

Владимир Путин 10 июля 2019 года встретился с аспирантами и студентами УрФУ, один из которых — Виктор Федотов — пожаловался на сложности с внедрением разработок в клинические исследования.

В ответ на это президент назвал срок подготовки документа стратегии — конец 2019 года. Теперь появилось тематическое поручение.

Из него следует, что обновленный вариант «Фармы-2030» должен увидеть свет не позднее 20 декабря 2019 года. В нем предлагается предусмотреть возможность учета результатов научных исследований, в том числе клинических, а также оценки их коммерческого потенциала и практической применимости.

Министерство разместило проект стратегии для общественного обсуждения 3 июля 2018 года. В нем предлагалось, например, создать свой венчурный фонд и Фонд научных разработок, а также предоставить ценовую преференцию на госторгах в 25% всем фармкомпаниям, производящим лекарства по полному циклу.

В итоге проект отправился на доработку и представить его в финальной редакции планировалось еще осенью 2018 года, однако, этого не случилось.

Источник: Сайт Президента РФ

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