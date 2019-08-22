Innovent и Eli Lilly займутся разработкой аналога противодиабетического препарата

Биофармацевтическая компания Innovent Biologics объявила о заключении лицензионного соглашения с фармацевтическим конгломератом Eli Lilly and Company, предусматривающее разработку и коммерциализацию аналога оксинтомодулина (OXM3) в Китае. OXM3 является двойным агонистом рецепторов GLP-1 и глюкагона, который готовится к выводу на рынок КНР. Финансовые условия соглашения не разглашаются.

«Данное лицензионное соглашение знаменует собой важный шаг в истории компании Innovent, поскольку оно расширяет нашу линейку препаратов за счет потенциально лучшей в своем классе терапии метаболического заболевания. Соглашение также расширяет терапевтические области, которые мы охватываем, за счет диабета», — прокомментировал новость Майкл Ю, основатель, генеральный директор и председатель правления Innovent.

«Диабет признан самым быстрорастущим хроническим заболеванием в мире. В Китае больше пациентов с диабетом, чем в любой другой стране мира – около 114 млн человек страдают от него. Мы рады возможности лицензировать молекулу от Lilly и с нетерпением ждем разработки OXM3 – потенциально инновационного препарата, который мог бы удовлетворить потребности населения Китая», — добавил Ю.

gmpnews