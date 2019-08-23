«Ирвин 2» опровергает обвинения прокуратуры

На сайте прокуратуры Астраханской области 13.08.2019. была опубликована неточная информация о том, что в результате ее вмешательства Областной онкологический диспансер расторг госконтракт с ООО «Ирвин 2», которое представило недостоверную декларацию о своем соответствии требованиям документации, а именно – не указало о привлечении к ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ.

Там же отмечается, что постановление о привлечении «Ирвин 2» к ответственности якобы вступило в силу 11.12.2018., а компания по результатам торгов была незаконно признана победителем, с которым Областной онкологический диспансер 11.01.2019. заключил госконтракт на 650 тыс. руб.

Органы прокуратуры Астраханской области необоснованно обвинили компанию «Ирвин 2» в предоставлении неточных данных при заключении государственного контракта от 11.01.2019., предполагая, что это было сделано умышленно. Однако на момент подачи заявки 15.12.2018. компания предоставила достоверные сведения о своем соответствии требованиям пп. 7.1 ч. 1 ст. 31 44-ФЗ, поскольку постановление о ее привлечении к ответственности по ст. 19.28 КоАП вступило в законную силу 15.02.2019.

Таким образом, информация, опубликованная на сайте прокуратуры Астраханской области, на которую опирался портал pharmvestnik.ru, порочит деловую репутацию компании «Ирвин 2» как добросовестного дистрибьютора, который поставляет лекарственные средства и изделия медицинского назначения государственным заказчикам более 15 лет.

Михаил Степанов, генеральный директор компании «Ирвин 2»

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