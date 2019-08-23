Эксперт: ситуация с маркировкой лекарств остается в подвешенном состоянии

Генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев неоднократно выражал обеспокоенность в связи с низкой текущей готовностью фармотрасли к введению в промышленную эксплуатацию системы маркировки лекарств в обозначенные государством сроки. В беседе с «ФВ» он снова обратил внимание на необходимость ускорить принятие необходимых нормативно-правовых документов, определяющих технические параметры проекта.

«Мы направляли запросы в аппарат правительства РФ на имя Максима Акимова, вице-премьера, который курирует этот вопрос, — рассказал он. – В итоге получили информацию, которую восприняли как отписку: на сегодняшний день рассматривается проект постановления правительства о сокращении количества знаков в криптокоде до 44. И больше ничего».

До старта внедрения маркировки по препаратам программы ВЗН остается чуть больше месяца, напомнил глава АРФП. «Но постановление по-прежнему не изменено, и для нас все еще загадка, будет в нем определено 88 знаков или 44, а это совершенно разные технологии — добавил он. — Мы остаемся в подвешенном состоянии».

Как сообщил г-н Дмитриев, в сентябре фармпроизводители планируют направить новое обращение, «чтобы эту ситуацию исправить, и предотвратить лекарственный коллапс».

Напомним, ранее шесть фармацевтических отраслевых объединений написали коллективное письмо на имя премьер-министра Дмитрия Медведева, где они аргументируют, почему длина криптозащиты должна составлять менее 20 знаков и почему надо перенести запуск проекта.

Фото: Игорь Чунусов

Сергей Рякин

pharmvestnik