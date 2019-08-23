OZON начал открывать офлайн аптеки в разных регионах

Маркетплейс открыл в Петербурге аптеку. Она стала второй доступной для покупателя офлайн точкой. Чуть ранее была запущена аптека в Твери. Онлайн-ретейлер спустился из Сети на землю, запуская офлайн формат. Но эксперты уверены, что такие точки продаж всего лишь плацдарм для дистанционной доставки лекарств.

Плацдарм для онлайна

Де-юре первую аптеку OZON открыл в конце 2018 года в Москве. Журналист «ФВ» попыталась зайти в нее, но здание оказалось на закрытой территории ОАО «Мосрыбкомбинат». В пресс-службе OZON «ФВ» сообщили о стратегии развития. «В ожидании момента, когда будут приняты поправки к законодательству, OZON открыл три аптечных пункта — в Москве, Твери и теперь в Петербурге, получив лицензии на осуществление фармацевтической деятельности, — пояснила PR-директор сети Мария Заикина. — Клиенты компании имеют возможность сделать заказ на сайте и забрать его в аптечных пунктах, также аптеки обслуживают офлайн-покупателей — например, сотрудников логопарка «Троицкий», где расположен пункт в Петербурге. Кроме того, клиент может дать поручение третьему лицу переместить его заказ, сделанный онлайн, по удобному адресу. Как видите, мы работаем в разных форматах и тестируем, таким образом, спрос и бизнес-процессы на нашей стороне. Она также отметила, что пока рано говорить о масштабировании проекта.

«Это похоже на экспансию той модели, которая уже опробована в Московском регионе, — говорит директор по развитию RNCPharma Николай Беспалов. — Для схемы, которую использует OZON, требуется офлайн аптека с лицензией. Из нее товар передаётся курьеру для доставки. Вполне возможно, что аптека будет обслуживать и офлайн покупателей, но очевидно, что ставка делается не на них. Логопарк «Троицкий» – едва ли можно оценивать в качестве места со значительным потребительским трафиком. Только за счёт персонала невозможно обеспечить нормальную выручку полноценной аптеки. А вот для организации доставки по Питеру — место удачное. К тому же тот факт, что формат начали мультиплицировать, говорит о многом — очевидно, эксперимент признан успешным, и «Озон» видит перспективы работы с лекарственным ассортиментом».

Голодные игры

Дистрибьюторы уверены, что ретейлер выбрал правильную стратегию.

«Вне зависимости от сроков легализации дистанционной продажи лекарств, конкуренция в фармацевтическом eCommerce растет не по дням, а по часам, — делится с «ФВ» мнением директор по маркетингу компании «ПрофитМед» Игорь Климанов. — Я уверен, что OZON адекватно оценивает тренды, перспективы и конкурентную ситуацию в онлайн-сегменте фармацевтического рынка. Он планомерно выстраивает аптечный бизнес в интернете, увеличивает долю и вполне закономерно расширяет свое присутствие в новых перспективных регионах, одним из которых является Северо-Западный федеральный округ. Тем более, модель с доставкой безрецептурных лекарств по договору поручения уже опробована в Москве и ее можно транслировать. Дальнейший сценарий развития конкуренции между онлайн и офлайн сегментами аптечного ритейла вполне понятен. На фоне стагнации фармынка и падающего потребительского спроса, фармацевтический интернет-бизнес обязательно «отъест» еще большую часть потребителей у классической аптечной розницы. По моей оценке, доля дистанционной продажи аптечного ассортимента возрастет в несколько раз в течение 2020 года. Именно поэтому, фармритейлерам важно уже сейчас инвестировать в развитие собственного eCommerce, что и делают топовые аптечные сети».

В свою очередь, IT-компании считают, что офлайн и онлайн форматы дадут синергию развития и конкурентные преимущества онлайн-гиганту.

«У компании есть все возможности, чтобы оттянуть на себя заметную долю аптечного сектора, — прогнозирует основатель ИТ-платформы «ФармХаб» Виктория Андосова. Во-первых, потому что OZON сильный игрок в онлайн сегменте. Он знает, как изучить поведение онлайн-покупателей и понимает их потребности. Во-вторых, возможности и стратегия классических аптек весьма ограничены. И самое главное, OZON начинает использовать перспективное направление omnichannel, которое создает для покупателя максимально доступные способы заказа и получения товара. Фактически, они соединяют и пересекают все возможные варианты приобретения продукта. В общемировой практике для построения полноценного omnichannel, тем более в фармации, необходима полная интеграция офлайна и онлайна. Поэтому ставка делается на сильные IT-решения, которые будут помогать прогнозировать продажи в аптеках с учетом региональной особенности, выходных и праздничных дней, движения товаров в группе, срока годности, тенденций по заболеваемости, рентабельности препаратов. При этом, для ретейлера, как для коммерческого предприятия, важно соблюдать баланс между перезатоваренностью офлайн аптек и дефектурой. Чтобы содержание аптеки было не просто рентабельным, но и приносило доход. Сегодня такие IT решения в фармацевтической отрасли есть. А также есть аналитика по чекам из ОФД, которые могут отлично помочь в построении правильных прогнозов спроса с учетом локации аптечной точки и географии доставок. «Озону» необходимо учесть специфику работы фармацевтической отрасли. В первую очередь офлайн формата, сформировав вокруг себя команду профессионалов. Если новый игрок сможет использовать уже существующие в фармотрасли умные IT-решения, то очень быстро станет одним из лидеров»

Денис Кунгуров

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