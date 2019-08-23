Валерий Рязанский: ввоз незарегистрированных в РФ лекарств – задача государства

Сенаторы совместно с Минздравом начали работу над законопроектом о ввозе в Россию незарегистрированных иностранных лекарств для тяжелобольных, пишет interfax.ru.

«Там, где речь идет о жизнеугрожающих факторах, закупку и ввоз таких препаратов должно брать на себя государство. Главная идея предполагаемого нами закона должна сводиться именно к этому : не передавать эти полномочия на уровень родных и близких либо благотворителей. Решение этой проблемы – задача государства», – сказал агентству председатель Комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

По словам сенатора, законопроект коснется не только больных детей, но и взрослых: «На чем мы настаиваем: мы считаем, что после того как Министерство здравоохранения дает разрешение на ввоз лекарственных препаратов, его не надо отдавать семье, потому что семья все равно остается и с материальной проблемой, и как это сделать».

Валерий Рязанский считает, что ввозом таких лекарств должно заниматься государство.

«Если государство в лице научного центра дает разрешение на ввоз лекарства последней надежды, то оно обязано его и ввезти», – сказал он.

Он уточнил, что со стороны палаты над поправками работают сенаторы Игорь Каграманян и Владимир Круглый.

Как писал «ФВ» ранее, Минпромторг и Московский эндокринный завод подготовили запрос зарубежным производителям о возможности поставки в Россию 10 тыс. упаковок психотропных лекарств, незарегистрированных в России или в незарегистрированных формах.

Ввоз планируется в конце октября текущего года, его будет осуществлять Московский эндокринный завод. В запросе идет речь о четырех препаратах: диазепам, фенобарбитал, мидазолам и клобазам.

Наркотические и психотропные препараты будут ввозиться по установленной Правительством России квоте по числу нуждающихся в них взрослых и детей, что соответствует разработанным поправкам к закону «Об обращении лекарственных средств». Поправки к закону предусматривают порядок учета препаратов, возможность получить обезболивание всем нуждающимся и право врачей, не боясь ответственности, назначать незарегистрированные препараты, так как отсутствие в клинических протоколах и Госреестре не дает возможность врачам выписывать эти препараты.

Фото: council.gov.ru

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