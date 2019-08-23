Инсулин аспарт Fiasp от Novo Nordisk одобрен в Европе для применения у детей

Компания Novo Nordisk («Ново Нордиск») объявила о том, что Еврокомиссия одобрила расширение спектра показаний инсулина аспарт быстрого действия Fiasp: теперь препарат разрешен для лечения сахарного диабета (СД) у подростков и детей в возрасте от 1 года, сообщает PharmaTimes.

Novo Nordisk подала в EMA и FDA заявки на расширение спектра показаний к применению для включения педиатрической популяции в марте с.г. по итогам сообщений от родителей детей и подростков с СД I типа о том, что пациенты этой возрастной категории испытывают особый стресс во время и при пропуске приема пищи.

Заявки были поданы на основании результатов клинического исследования (КИ) Onset 7, в котором изучали эффективность и безопасность Fiasp по сравнению с традиционным инсулином аспарт у детей и подростков с СД I типа.

В КИ участвовали 777 детей и подростков с СД I типа. Выяснилось, что субъекты КИ достигали лучшего контроля общего уровня сахара в крови при применении Fiasp во время приема пищи; у них также наблюдались значительно более низкие показатели уровня сахара в крови после еды по сравнению с традиционным инсулином аспарт.

Fiasp – единственный одобренный инъекционный инсулин ультрабыстрого действия нового поколения для приема во время еды.

Татьяна Кублицкая

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