Минпромторг уточняет порядок взимания платы за предоставление кодов маркировки

Минпромторг разработал проект постановления Правительства РФ, в котором уточняется механизм взимания платы за услугу по предоставлению кодов маркировки товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. Так, во время проведения экспериментов оператор систем мониторинга предоставляет участникам оборота товаров коды маркировки на безвозмездной основе.

Такие коды должны соблюдать условие действительности и храниться ‎в системах мониторинга. Плата за услугу по предоставлению кодов маркировки должна взиматься с участников оборота товаров с даты ввода обязательной маркировки, указано в пояснительной записке к проекту постановления.

Размер платы за оказание услуг по предоставлению кодов маркировки, необходимых для формирования средств идентификации и обеспечения мониторинга движения товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, а также порядок ее взимания утверждены постановлением Правительства РФ от 08.05.2019 № 577.

В соответствии с документом, стоимость одного кода маркировки составляет 50 копеек без учета налога на добавленную стоимость.

Плата не взимается за предоставление кодов маркировки для лекарств из Перечня ЖНВЛП, предельная отпускная цена производителя которых не превышает 20 руб.

Коды маркировки предоставляет оператор государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, и системы мониторинга движения лекарственных препаратов при условии их оплаты участником до внесения в соответствующую информационную систему сведений о нанесении кода маркировки.

В постановлении Правительства РФ от 08.05.2019 № 577 также указано, что плата за предоставление кодов маркировки взимается оператором с 1 июля 2019 г., т.е. в процессе проведения эксперимента.

Елена Сидорова

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