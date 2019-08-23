Рынок в разрезе

В первом полугодии 2019 г. объем российского розничного аптечного рынка вырос и в стоимостном, и натуральном выражении на 6%, что составило соответственно 623 млрд руб. и 3,92 млрд упаковок.

Правда этот рост определенно ниже, чем наблюдался в аналогичные периоды прошлых лет.

Большая часть средств, оставленных россиянами в аптеках, пришлась на ЛС – 74% от объема всего розничного рынка: 464 млрд в рублях и 2,4 млрд в упаковках. По сравнению с 2018 г. продажи лекарств выросли на 5% в стоимостном выражении и на 1% в натуральном, что опять таки, несмотря на положительную динамику, гораздо ниже показателей 2018 г.

Прочий ассортимент, доля которого составила в первом полугодии 2019 г. 21%, подрос относительно прошлого года на 6% в рублях и 19% в упаковках. Что скорее всего связано со снижением доходов россиян, выбирающих более дешевые позиции в ассортименте аптек.

БАД с долей в 5% показали рост 18% в стоимостном выражении, и снижение на 3% в упаковках. Это выглядит вполне закономерным на фоне смещения предпочтений россиян в сторону дорогих БАД. К примеру, совсем недешевый бренд Солгар (средняя цена на аптечной полке около 1500 руб.) занял первое место в ТОР20 самых продаваемых биологически активных добавок за первое полугодие 2019 г.

Источник: AlphaRM

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