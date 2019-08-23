Казанский производитель медицинских симуляторов ради кредита заложил 18% компании

Банк «АК БАРС» выдал заем резиденту «Сколково» и производителю медицинских симуляторов «Эйдос Медицина» под залог доли в 18% компании. Сумма кредита не раскрывается, стороны договорились о возврате денежных средств в течение года.

Сведения об обременении доли в 18% ПАО «АК БАРС» содержатся в ЕГРЮЛ. Как уточнил генеральный директор и совладелец компании Ленар Валеев, кредитные средства понадобились на выпуск и поставку медицинских симуляторов заказчикам. Среди них медицинские вузы, которым симуляторы нужны для проведения аккредитационного экзамена. В 2018 году компания заключила контракты на 529 млн рублей.

Валеев сообщил, что цель «Эйдос Медицина» – обеспечить бесперебойную эксплуатацию симуляторов в обучающем процессе и минимизировать организационные процессы, связанные с поиском дополнительных комплектующих или расходных материалов (сменная кожа, интубационные трубки, искусственная кровь, сменные модули конечностей), необходимых для отработки соответствующих практических навыков.

Компания «Эйдос Медицина» основана в 2012 году в Казани. Медицинские симуляторы ее производства экспортируются c 2013 года. Первым покупателем российской разработки стал ирландский производитель медицинской техники Covidien (в 2015 году был поглощен компанией Medtronic), который заплатил за разработку $500 тысяч. Сейчас, по данным компании, оборудование «Эйдос Медицина» установлено в симуляционных центрах стран СНГ, США, Европы, Бразилии, КНР и Японии. В 2018 году было открыто представительство ООО «Эйдос-Медицина» MedVision в Токио.

По данным СПАРК-Интерфакс, доля в 46% ООО «Эйдос Медицина» принадлежит гендиректору компании Ленару Валееву, 18% находится в распоряжении Владимира Андряшина, 25,02% владеет Рамиль Зайнуллин, у Дмитрия Новикова – 10,98%. В 2017 году компания выручила 232,3 млн рублей, чистая прибыль составила 73,9 млн рублей.

Фото: by.utro.news

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