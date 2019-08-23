Экс-ректору пермской фармакадемии придется возместить ущерб в 17 млн рублей

Бывший ректор Пермской государственной фармацевтической академии (ПГФА) Татьяна Одегова, осужденная за мошенничество в 2018 году, не смогла оспорить решение суда о возмещении нанесенного вузу ущерба. ПГФА требовало с Одеговой 17,05 млн рублей.

Дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) в отношении Татьяны Одеговой возбудили в 2015 году. Изначально ей инкриминировались два случая хищения, но в заключительном варианте обвинения было зафиксировано восемь эпизодов мошенничества и один – присвоения денег.

По версии следствия, преступления были совершены в 2009–2014 годы, когда Татьяна Одегова работала сначала заведующей одной из кафедр, а затем ректором ПГФА. Всего было похищено 25 млн рублей. Схемы использовались разные. Так, контракты на проведение ремонтных работ, закупку оборудования в ПГФА заключались с поставщиками напрямую. Отдельной схемой стала выплата стимулирующих надбавок сотрудникам, которые фактически не работали в академии.

«Используя фирмы-однодневки, она заключала фиктивные договоры на проведение ремонтных работ, благоустройство территории фармакадемии, поставку спецодежды и оборудования, клининговые услуги», – заявлял в суде прокурор Александр Захаров.

Некоторые схемы она осуществляла с помощью своей знакомой – предпринимательницы из Екатеринбурга Ольги Мошевой, которую впоследствии также осудили и приговорили к условному сроку и штрафу в 300 тысяч рублей.

В 2018 году суд приговорил Татьяну Одегову к четырем годам колонии общего режима. В четырехлетний срок был зачтен год, проведенный бывшим ректором под домашним арестом, а потом она освободилась условно-досрочно.

Параллельно ПГФА направила в Орджоникидзевский районный суд гражданский иск о возмещении ущерба и добилась его удовлетворения. В апелляции в Пермской краевом суде адвокаты Одеговой настаивали на том, что истцом должна быть не ПГФА, а ее учредитель – Минздрав РФ. Судья не согласился с доводами адвоката и оставил решение первой инстанции в силе.

Источник: 59.ru

Фото: perm.kp.ru

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