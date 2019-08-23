«Ульяновскфармация» не смогла доказать свое банкротство

АО «Ульяновскфармация» не удалось доказать в Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде Самары наличие признаков банкротства. Эту процедуру компания пыталась начать, накопив 885,8 млн рублей долгов перед контрагентами. Свои же активы «Ульяновскфармация» оценивала в 704,3 млн рублей.

В ноябре 2018 года АО «Ульяновскфармация» обратилось в Арбитражный суд Ульяновской области с заявлением о признании несостоятельности (банкротства). Это случилось на фоне уголовного дела о мошенничестве, фигурантами которого стали не только топ-менеджеры АО, но и чиновники региона.

В компании настаивали, что с нее невозможно взыскать накопившиеся долги без ущерба хозяйственной деятельности организации. В начале июня 2019 года арбитраж отказался вводить внешнее наблюдение в «Ульяновскфармации».

Компания не согласилась с этим решением и настаивала в апелляции, что суд неверно оценил активы. Бухгалтерскую отчетность «Ульяновскфармации», которую истцы представили в качестве доказательств о несостоятельности, суд счел некорректной, поскольку к ней не были приложены накладные на передачу материальных ценностей и другие первичные документы о наличии задолженности.

Аудиторскую отчетность за 2018 год, которая могла бы свидетельствовать о неплатежеспособности, компания не представила.

АО «Ульяновскфармация» образовано в 2009 году на базе ГП «Фармация», на 100% принадлежит региону. Занимается дистрибуцией и розничной торговлей лекарствами, а также производством медизделий. С 2014 года, по данным СПАРК-Интерфакс, «Ульяновскфармация» заключала объемные контракты на поставку лекарств. Выручка компании в 2018 году составила 1,3 млрд рублей, чистый убыток – 160 млн рублей.

Как выяснило издание «Улпресса», после возбуждения уголовного дела, региональные власти в мае 2019 года учредили ГУ «Ульяновская государственная аптека». Она будет выполнять те же функции – курировать работу аптечного склада, сети аптечных учреждений и заниматься поставками лекарств и медизделий.

Источник: Абритражный суд Ульяновской области

Фото: ktovmedicine.ru

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