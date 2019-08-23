В казахстанской фарминдустрии занято более 16 тыс. человек

В период 2010-2018 годов реализовано 30 проектов, создано более 3 тысяч рабочих мест, объем вложенных инвестиции на реализацию данных проектов составил 45 млрд. тенге.

«Фарминдустрия за последние 4 года удвоила объём производства продукции, с 37 до 79 млрд. тенге. К примеру, местный Карагандинский фармацевтический комплекс, введенный в рамках карты индустриализации, начиная с 2018 года показывает уверенный рост производства лекарственных средств. Отечественными предприятиями расширен ассортимент выпускаемых фармацевтических средств: это антибиотики группы цефало-споринов, препараты для лечения онкологических заболеваний и др. В результате доля казахстанских поставщиков в закупках «СК Фармация» выросла в 3,2 раза (рост с 16,7 млрд. тенге до 54,6 млрд. тенге)», — сообщил в своем докладе министр индустрии и инфраструктурного развития Роман Скляр, в ходе совещания «Об индустриально-инновационном развитии», в рамках рабочей поездки президента РК Касыма-Жомарта Токаева 23 августа в Карагандинскую область.

На сегодняшний день, на территории Казахстана действует 168 предприятий фармацевтической отрасли, из них 3 крупных, 11 средних, 154 мелких, на которых занято более 16 тыс. человек.

В рамках первой пятилетки индустриальной программы, в отрасль привлечены инвесторы из Польши, Турции, Китая и России. По итогам первой пятилетки в фармацевтической промышленности реализовано 24 новых проекта на сумму 28,8 млрд.тенге с созданием более 3000 постоянных рабочих мест.

Самыми значимыми проектами отрасли стали: расширение производственных мощностей в АО «Химфарм» в г. Шымкент; Модернизация фармацевтической фабрики по производству лекарств в г. Алматы; Строительство фармацевтического завода «ЭЛЕАС» в Алматинской области; Строительство фармацевтического завода ТОО «Султан» в Алматинской области; Расширение действующего производства с увеличением ассортимента в соответствии с международным стандартом ИСО 13485-2003 ТОО «Мерусар и К» в Павлодарской области.

Кроме того, по итогам второй пятилетки введены 6 проектов на сумму 16,2 млрд. тенге и создано более 400 рабочих мест. Так были введены проекты по строительству фармацевтического завода ТОО СП «АбдиИбрахимГлобалФарм» в Алматинской области; Строительство третьей очереди Карагандинского фармацевтического комплекса ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс»; Запущено производство бикарбонатных картриджей в Алматы; Строительство завода по выпуску изделий медицинского назначения ТОО «Marai E7group» в г. Шымкент; Запущен цех твердых пероральных форм мощностью 200 млн. таблеток в год на АО «Химфарм» в Шымкенте; Начато производство нестерильных растворов на базе цеха по производству инъекционных и инфузионных препаратов в АО «Химфарм» в Шымкенте.

Все эти проекты позволили расширить ассортимент выпускаемой фармацевтической продукции, которая ранее не производилась в нашей стране, и увеличить объем экспорта фармацевтической продукции почти в 2 раза.

Вместе с тем, в 2018 году АО «Химфарм» запустило новое производство нестерильных растворов на базе цеха по производству инъекционных и инфузионных препаратов, которое в сентябре 2018 успешно прошло аудит на соответствие стандарту GMP. На новой линии выпускается 7 препаратов с возможностью увеличения номенклатуры лекарственных средств. Мощность позволяет выпускать до 3 млн. бутылок препаратов в год.

Уже в 2019 году компания планирует запустить участок влажной грануляции и модернизировать лабораторий в соответствие со стандартом GMP.

miid.gov.kz