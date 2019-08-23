Вступают в силу постановления N 1027 и N 1028 о маркировке лекарств и медизделий

23 августа 2019 года вступают в силу следующие постановления Правительства РФ:

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 августа 2019 года № 1027 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 24 января 2017 г. № 62»

Документом уточнен порядок проведения эксперимента по маркировке контрольными (идентификационными) знаками и мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения. Так, установлено, что регистрация в информационной системе проведения эксперимента приравнивается к регистрации в системе мониторинга движения лекарств.

Начиная с 1 января 2020 года организациям, участвующим в эксперименте, необходимо внести недостающие сведения в систему мониторинга и представить в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения недостающие или актуальные документы.

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 августа 2019 года № 1028 «О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по маркировке средствами идентификации кресел-колясок, относящихся к медицинским изделиям, и мониторингу за их оборотом»

С 1 сентября 2019 года по 1 июня 2021 года будет проводиться эксперимент по маркировке средствами идентификации кресел-колясок, относящихся к медицинским изделиям. Его цель — проработка вопросов работы системы маркировки кресел-колясок и мониторинг их оборота, а также организация эффективного взаимодействия органов государственной власти с участниками оборота кресел-колясок. Участие в эксперименте будет добровольным.

Также постановлением утверждены общее положение о проведении эксперимента, определены его участники, ответственные за его проведение федеральные органы исполнительной власти и государственные внебюджетные фонды.

Полномочия оператора информационной системы закреплены за ООО «Оператор-ЦРПТ».

ИСТОЧНИК: ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

gmpnews