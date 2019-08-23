Согласно прогнозам ожидается рост мирового рынка цефалоспоринов

Прогнозируется, что глобальный объем продаж антибиотиков класса цефалоспоринов увеличится до 14,1 млрд дол. США к концу 2025 г. Согласно отчету компании «Reportlinker» ожидается, что мировой рынок цефалоспоринов будет увеличиваться до 2025 г. со среднегодовыми темпами прироста (compound annual growth rates — CAGR) на уровне 3,34% в денежном выражении.

Как свидетельствуют результаты отчета, повышение заболеваемости пневмонией, тонзиллитом, бронхитом и гонореей станут основными драйверами упомянутого увеличения объема продаж цефалоспоринов. Повышение R&D-активности в сфере создания более эффективных и безопасных лекарственных средств, относящихся к классу цефалоспоринов, а также расширение применения комбинированной терапии будут способствовать увеличению объема продаж этой группы лекарственных средств. В то же время возможности для роста упомянутого рынка ограничены особенностями профиля безопасности цефалоспоринов и появлением устойчивых к ним бактериальных штаммов.

По материалам www.europeanpharmaceuticalreview.com

apteka.ua