На Алтае разработан биологический препарат, обладающий высоким адаптогенным действием

Ученые Научно-исследовательского института биологической медицины опорного Алтайского государственного университета совместно со специалистами Фармацевтического завода «Гален» разработали уникальный биологический препарат, обладающий высоким адаптогенным действием.

Фармацевтический завод «Гален», выпускающий известную в России фитопродукцию под торговой маркой «Алфит» и входящий в состав Алтайского биофармацевтического кластера, является стратегическим партнером АлтГУ в реализации нескольких проектов по созданию биологических препаратов, один из которых уже полностью разработан и готов к выпуску экспериментальной партии.

Этот комбинированный препарат под рабочим названием «ФитАп», уникален тем, что получен сочетанием биологически активных веществ животного и растительного происхождения. Он предназначен для повышения умственной и физической работоспособности.

«Разработанный нами продукт будет рекомендован в первую очередь людям, живущим в районах Крайнего Севера и мегаполисах, работающим в экстремальных условиях, вахтовым методом, а также спортсменам на этапах тренировок и реабилитации. Помимо этого «ФитАп» в целях профилактики, для укрепления иммунитета, можно рекомендовать всем тем, кто живет в условиях резко континентального и даже экстремального климата, серьезно влияющего на самочувствие, вне зависимости от возраста, — поясняет директор Научно-исследовательского института биологической медицины АлтГУ, д.б.н., профессор Вячеслав Витальевич Лампатов.

Проведенные исследования на животных показали высокую адаптогенную активность разработанного препарата. В настоящее время завод «Гален» готовится к выпуску экспериментальной партии препарата, а в конце осени – начале зимы этого года его планируют зарегистрировать как биологически активную добавку.

«В состав «ФитАпа» входит четыре компонента растительного происхождения, разработанные специалистами «Галена», и пятый – животного, который был создан в лабораториях нашего НИИ. Конкретнее о составе препарата можно будет говорить после получения документов о его регистрации», — уточнил Вячеслав Витальевич.

Остается добавить, что уникальный биологический препарат разрабатывается НИИ биомедицины АлтГУ и заводом «Гален» в рамках стратегического проекта опорного вуза «АлтайБиоФарма» — внедрение инновационных методов получения и использования лекарственного сырья природного происхождения и лекарственных средств на его основе.

gmpnews