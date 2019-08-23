Ведущий американский поставщик биотехнологий создаст производственную базу в Китае

Компания Thermo Fisher Scientific — ведущий американский поставщик биотехнологических продуктов и услуг создаст новую производственную базу в городе Сучжоу (пров. Цзянсу, Восточный Китай) в рамках своих долгосрочных инвестиций на китайском рынке.

План был обнародован, когда компания подписала соглашение с администрацией зоны освоения высоких и новых технологий нового района Сучжоу /НРС/ для увеличения инвестиций в Китай. Это произошло 21 августа.

Несмотря на краткосрочные проблемы, вызванные эскалацией торговых трений между США и Китаем, Thermo Fisher Scientific по-прежнему с оптимизмом смотрит на возможности долговременного развития в Китае, являющемся одним из его самых важных рынков в мире, и будет продолжать инвестировать в эту страну, сказал вице-президент компании Сайед Джафри (Syed Jafry).

Компания планирует построить базу в НРС для производства одноразовых биореакторных мешков, и первая очередь проекта, как ожидается, будут введена в эксплуатацию в 2024 году.

По сообщению компании, производственная база будет предоставлять услуги основным клиентам в области биомедицины внутри и за пределами НРС.

На фоне динамики развития китайской отрасли здравоохранения в компании зафиксированы быстрые темпы роста в Китае с момента создания в 2011 году ее крупнейшего отдельного производственного предприятия Thermo Fisher Scientific /Suzhou/ Instruments Co., Ltd.

В последние годы показатель среднегодовых темпов роста отрасли медицинского оборудования НРС составлял более 30%. По словам главы администрации НРС У Синьмина, по состоянию на конец 2018 года число действующих в этой отрасли компаний превысило 300, а в 2011 году показатель составил 87.

В 2018 году объем продукции биотехнологических и новых фармацевтических отраслей НРС составила более 10 млрд юаней (около 1,41 млрд долл. США) в стоимостном выражении.

В период с января по июнь с.г. объем иноинвестиций, фактических использованных провинцией Цзянсу, достиг 15,25 млрд долл. США, по этому показателю провинция вышла на первое место в стране. Это свидетельствует о том, что зарубежные компании проявили уверенность в дальнейшем освоении рынка в этой восточно-китайской провинции.

russian.news.cn