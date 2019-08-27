«Ригла» заняла часть аптек владимирской сети «АВС»

Помещения 12 аптек владимирской сети «АВС» отойдут крупнейшему аптечному ритейлеру «Ригла» (бренды «Ригла», «Будь здоров!», «Живика»). У «АВС» при этом останутся 10 аптек, часть из них могут начать работу по франшизе «Риглы».

«Ригла» заняла часть локации аптечной сети «АВС». При этом «АВС» продолжит вести бизнес: часть аптек будут работать под прежней вывеской, относительно другой доли аптек у «АВС» и «Риглы» есть планы сотрудничества в рамках проекта франчайзи», – рассказал Vademecum гендиректор «Риглы» Александр Филиппов.

Сеть «АВС» основана в 1993 году во Владимире. Объединяет 22 аптеки, говорится на ее сайте. По оценке Vademecum, в первом полугодии 2019 года выручка «АВС» составила около 200 млн рублей.

«Ригла» занимает 1-е место в рейтинге Vademecum по итогам 2018 года с выручкой 69,4 млрд рублей. Недавно «Ригла» частично выкупила бизнес иркутской сети «Селеста» и рязанского «Спрея».

Фото: yandex.ru

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