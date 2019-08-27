Merck и Themis будут сотрудничать в разработке вакцин

Компания Themis Bioscience («Темис Байосайенс») объявила о заключении соглашения о сотрудничестве и эксклюзивного лицензионного соглашения с MSD (в США и Канаде – Merck & Co.) в сфере поиска, разработки и исследования неназванных вакцин-кандидатов с использованием созданной Themis платформы на основе вектора вируса кори, сообщает BiospectrumAsia.

По условиям соглашенийя, Themis будет осуществлять разработку вакцин-кандидатов, таргетирующих мишень неназванного заболевания. MSD обеспечит финансирование исследований и примет долевое участие в акционерном капитале Themis. Кроме того, Themis будет иметь право на получение поэтапных платежей, связанных с завершением этапов разработки, в общей сумме около 200 млн долл., а также на роялти от продаж зарегистрированных вакцин, созданных в рамках партнерства.

Другие подробности не сообщаются.

Татьяна Кублицкая

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