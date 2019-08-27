«СКИФ» позволит в разы ускорить разработку вакцин и лекарств

Результаты, полученные с использованием синхротронного излучения в Центре коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»), который создается в Новосибирской области, позволят ученым лучше понять механизмы вирусной патогенности и в разы ускорить разработку вакцин и лекарственных препаратов, актуальных для России. Об этом сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Государственного научного центра вирусологии и биотехнологий (ГНЦ ВБ) «Вектор» Александр Рыжиков.

Уникальная научно-исследовательская установка класса «мегасайенс» «СКИФ» создается в Новосибирской области по нацпроекту «Наука». Установка будет включать в себя ускорительный комплекс, экспериментальные станции и лабораторный корпус.

«Весь мир [при разработке вакцин] пользуется общедоступными базами данных, которые создаются исследованиями на других источниках синхротронного излучения, и мы [российские ученые] этим пользуемся. Но с помощью конкретно «СКИФ» уже будут ставиться необходимые и актуальные для России задачи в плане исследования вирусов», — сказал Рыжиков.

Он уточнил, что применение результатов, полученных с использованием синхротронного излучения ЦКП «СКИФ» позволит лучше понять механизмы вирусной патогенности. «Мы сможем найти горячие точки в жизненном цикле вируса, которые мы будем блокировать, и на основе этого делать вакцину и лекарства. Такой подход изучения структуры самих вирусов и вирусов белков позволит нам ускорить процесс создания новых препаратов в разы, возможно, в десятки раз», — добавил собеседник агентства.

По его мнению, проведение таких исследований позволит России влиться в международное сообщество, которое формирует базы данных, необходимые при разработке новых вакцин и лекарств. В настоящее время в России, по данным Рыжикова, такие исследования на синхротронах не проводятся.

Используя информацию о структуре вирусных белков, полученную с помощью синхротронного излучения зарубежными учеными, в ГНЦ ВБ «Вектор», который находится в Новосибирской области, была создана вакцина против лихорадки Эбола.

ИСТОЧНИК:ТАСС

gmpnews