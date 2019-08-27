FDA планирует использование искусственного интеллекта и блокчейна

Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) планирует внедрить блокчейн для улучшения процесса анализа и отзыва лекарственных средств.

Главный заместитель комиссара FDA Эми Абернети (Amy Abernethy) заявила, что агентство стремится модернизировать методы взаимодействия поставщиков медицинских услуг, производителей лекарств и регулирующих органов. По ее словам, FDA планирует развернуть использование ИИ, API-интерфейсов и блокчейна в рамках своих усилий по модернизации, которые могут повлиять на процесс анализа новых лекарственных средств.

«Я хочу, чтобы FDA привела в порядок наш собственный технический центр, чтобы технологии могли быть внедрены, а мы стали более гибкими и эффективными. Нам необходимо иметь общие интерфейсы с индустрией, чтобы мы могли передавать данные между нашими организациями, а также проводить совместную проверку и другие операции, – отметила Абернети. — Возможность отслеживания процесса вплоть до источника позволяет осуществлять перекрестные проверки решений для рабочих процессов. В этом смысле неизменяемый реестр может использоваться для гарантии качества данных, поступающих из ряда источников».

Абернети также сослалась на систему связи, в которой регулирующим органам предоставляется информация и данные в режиме реального времени. Это ускорит процесс проверки, поскольку агенты FDA смогут одновременно обмениваться сообщениями с производителями лекарственных средств.

Кроме того, улучшенный надзор за медицинскими продуктами поможет «определить, что какие-то лекарства должны быть отозваны, а для каких-то продуктов следует изменить этикетку». Абернети отметила, что с улучшенными потоками данных медицина может стать более ориентированной на пациента. В заключение она добавила, что система будет развернута через «месяц или два».

В июне стало известно, что FDA, IBM и Merck внедрят блокчейн в цепочки поставок лекарственных средств. Кроме того, ранее комиссар FDA предложил использовать блокчейн в цепочках поставок.

ИСТОЧНИК:BITS.MEDIA

gmpnews