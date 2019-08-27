В Костроме переупаковывали медизделия, произведенные 40 лет назад

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Костромской области задержали подозреваемых в производстве и сбыте фальсифицированных медизделий. По версии следствия, бизнесмены скупали на складах Московской области просроченные медицинские индивидуальные перевязочные пакеты, выпущенные еще в СССР, переупаковывали и через посредников реализовывали на рынке госзаказа.

Во время обысков по месту жительства подозреваемых оперативники изъяли более 4 тысяч единиц просроченных индивидуальных перевязочных пакетов и около 7 тысяч медизделий марки «Ахтамар» выпуска 1975–1980 годов.

Сообщники приобретали вышедшие из срока годности перевязочные материалы, переупаковывали под марку производителя с действующим регистрационным удостоверением и отправляли медизделия заказчикам по всей России через транспортные компании. По данным следствия, с 2018 по 2019 год таким образом была реализована просроченная фальсифицированная продукция на сумму около 500 тысяч рублей.

Следователи возбудили в отношении подозреваемых уголовное дело по факту незаконного производства и сбыта фальсифицированных медицинских изделий, совершенных в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ).

Медизделия со столь давней датой выпуска инспекторы Росздравнадзора иногда выявляют и в медучреждениях. Например, в марте 2019 года ТО Росздравнадзора по Ростовской области оштрафовал на 30 тысяч рублей частную наркологическую клинику за использование устаревшей техники – «раритетных» аппарата искусственной вентиляции легких производства 1987 года, воздушного стерилизатора, по документам подлежавшего списанию в 2002 году, и аппарата для электроконвульсивной терапии со сроком годности до 2005 года.

Источник: СУ СК РФ по Костромской области

Фото: kostroma.sledcom.ru

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