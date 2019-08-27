Государственные аптеки пытаются выбраться из «монопольной» петли

Унитарные фармации в регионах страдают от правовой коллизии. Парадоксальность ситуации заключается в том, что одна государственная рука назначила госфармации основными закупщиками наркотических средств, а другая, в лице надзорных органов, усмотрела в этом признаки монополизации.

Монополия у госаптек на наркотические средства вынужденная и создана не самими сетями. Поэтому госаптеки хотят, чтобы ФАС подходил к этому вопросу не формализовано, а инициировал законодательные изменения. «Сегодня антимонопольная служба считает нарушением, если госфармации не выходят на нерентабельные аукционы, используя оптовую и розничную наценку», – говорит генеральный директор красноярских «Губернских аптек» Алена Попова.

Существует ряд проблем, с которыми сталкиваются госаптеки при закупке и реализации наркотических средств и психотропных веществ (НС и ПВ), например, ограниченное число российских производителей. «Непросто работать с Московским эндокринным заводом, – говорит Алена Попова. – Мы сами оплачиваем доставку до региона. Вместе с заводом делим оптовую наценку, что приводит к мизерной доходности. Бывает и дефектура товара на заводе».

«Минпромторг ежегодно на основании заявленной потребности направляет план распределения НС и ПВ в регионы. Затем единственное ГУП закупает и получает товар от МЭЗ согласно квотам, – рассказывает исполнительный директор Ассоциации государственных аптечных сетей (АГАС) Григорий Бирюков. – В итоге закупочные организации тратят время на формальную закупку через торги, от полутора до четырех месяцев. Закупка НС и ПВ списка № 2 – это самые прозрачные торги по участникам и ценообразованию. Думаю, выражу общее мнение руководителей ГУП, что данную процедуру необходимо вывести из-под действия 44-ФЗ».

Некоторые региональные фармации вступили в конфликт с ФАС, используя две наценки. Споры относительно указанной ситуации на данный момент находятся на рассмотрении в арбитражных судах РФ. «Какая-либо судебная практика по данной проблеме отсутствует, несмотря на законодательное закрепление возможности одновременного применения таких надбавок начиная с 1 января 2010 года, – говорит директор ГУП Удмуртской Республики «Фармация» Константин Егоров. ­– Кроме того, мы ведем активную переписку с регуляторами об одновременном применении оптовой и розничной надбавок при отпуске НС и ПВ. В частности, зам. руководителя ФАС Андрей Цыганов в своем недавнем ответе пояснил, что считает допустимым включить в расчет затрат организации оптовой торговли, имеющей в своей структуре аптечную организацию, через которую осуществляется отпуск НС и ПВ медицинской организации по требованиям-накладным, затраты на отпуск таких препаратов в указанном порядке».

«Фармация» также обратилась к депутатам с просьбой на законодательном уровне закрепить за уполномоченными организациями не только саму функцию распределения, но и непосредственного отпуска НС и ПВ медорганизациям в рамках государственной монополии. А также вывести из-под действия антимонопольного законодательства закупку НС и ПВ в рамках распределения и отпуска в связи с отнесением этой деятельности к госмонополии, тем самым выведя закупочно-распределительные процедуры из-под действия 44-ФЗ.

Денис Кунгуров

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