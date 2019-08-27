«Национальный БиоСервис» открыл свой пятый биобанк на базе СамГМУ

Самарский государственный медицинский университет и первый российский широкопрофильный коммерческий исследовательский биобанк «Национальный БиоСервис» займутся совместным сбором биоматериалов для разработки новых лекарственных препаратов и поиска новых подходов к персонифицированной терапии.

Таким образом, портфельная компания Биофонда РВК завершила реализацию своего проекта «Платформа биобанков-5», который был одобрен межведомственной рабочей группой по реализации Национальной технологической инициативы при Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России.

Идея заключалась в создании сети биобанков тканей, клеточных линий и других продуктов исследовательского назначения в пяти субъектах страны, которые бы занимались сбором, изучением и анализом биологических маркеров развития и прогрессирования опухолей, поиском возможных терапевтических комбинаций и определением эффективности отдельно взятой терапии. До Самары биобанки-лаборатории уже приступили к работе в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Адлере.

Сотрудничество СамГМУ и «Национального БиоСервиса» будет проходить по двум направлениям. Во-первых, на базе клиник вуза будет проводиться сбор биоматериала от пациентов с определенными патологиями и генетическими мутациями. Во-вторых, Институт экспериментальной медицины СамГМУ будет осуществлять высокотехнологичный процессинг этих проб, их предварительное культивирование и генотипирование.

Екатерина Погонцева

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