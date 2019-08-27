В Минздраве отрицают проблему с обеспечением диабетиков инсулином

В России нет дефицита инсулина и нет проблем с его закупками, объем производства препарата полностью покрывает текущую потребность. Так в Минздраве прокомментировали публикации в СМИ.

«Росздравнадзором по поручению Минздрава России проводится ежемесячный мониторинг ассортимента и цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. В августе 2019 года увеличение цены в среднем составило 3%, что свидетельствует о стабильной ситуации на рынке, дефектуры рынка также не выявлено», – говорится в сообщении министерства.

В Минздраве также указывают, что понятие несостоявшегося аукциона часто трактуется неверно. Так, например, зачастую под несостоявшимися аукционами понимаются в том числе и те, участие в которых принял всего один поставщик или не произошло снижения цены. Однако это не означает, что препарат не был закуплен и поставлен: «Утвержденные ранее методики, которые в течение трех лет апробировались при осуществлении централизованных закупок лекарственных препаратов, позволили добиться значительной экономии денежных средств, что повысило эффективность лекарственного обеспечения льготных категорий граждан. Указанные методики, среди которых описания объекта закупки, типовой контракт и установление начальной максимальной цены, – были разработаны в целях снижения коррупционных рисков при закупках лекарственных препаратов. Указанные методики согласованы с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, в том числе с ФАС России».

Источник: Минздрав России

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