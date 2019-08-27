Турбулентность рынка рождает спрос на коммуникаторов в фармотрасли

Рекрутеры отмечают высокий спрос на менеджеров по коммуникациям по итогам 2018 г. Спрос на них в фарме подогревает большая турбулентность рынка и экономики.

Среди других востребованных профессий – специалисты по регистрации и производственный персонал. Ценные кадры компании готовы перекупать друг у друга, повышая им зарплату на 40–50%. Зарплаты сотрудников в фарме стабильно растут. О прибавке к зарплате по итогам 2018 г. заявили более половины сотрудников из компаний фармотрасли.

Таковы результаты юбилейного исследования рынка труда и обзора заработных плат рекрутинговой компании Antal Russia. В исследовании приняли участие 7 523 специалистов и менеджеров среднего и высшего звена.

Согласно выводам исследования, в 2019 г. повышение заработной платы получили 47% респондентов по рынку труда в целом. Это на 6% больше, чем годом ранее. В фармотрасли о повышении зарплаты заявили 56% участников исследования.

При этом 61% участников исследования отметил, что прибавка к зарплате не превысила 10% дохода.

Сотрудники международных компаний почти в два раза чаще, чем сотрудники российских (55% против 35%), говорили о росте заработной платы за прошедший год. Что касается фармацевтической отрасли, то здесь разброс между иностранными и российскими компаниями больше: в 64% международных фармкомпаниях в этом году повысили зарплату сотрудников, тогда как в российских только 35% (как и в целом по рынку) персонала получили повышение.

По словам руководителя департамента Healthcare Antal Russia Екатерины Панферовой, наибольший дефицит сотрудников в этом году традиционно наблюдался среди производственного персонала в секторе HealthCare. Ситуация еще более обострилась после введения закона об обязательной маркировке. Компаниям необходимы специалисты по внедрению данного проекта, работающие на стыке логистики, ИТ и закупок. Во многих компаниях идет процесс передачи технологий, необходимо помогать бизнесу перенимать международный опыт и применять его на территории РФ. Здесь обязательным требованием является свободное владение английским языком, готовность к ненормированному рабочему дню. Эти специалисты очень востребованы, и их готовы перекупать, повышая им зарплату иногда на 40–50%.

Большим спросом пользуются менеджеры по внешним и внутренним коммуникациям: ввиду большой турбулентности рынка, инициатив со стороны регулирующих органов, введения новых законов необходимо обеспечивать доступность и прозрачность информации для сотрудников на всех уровнях, поддерживать инициативы как внутри компании, так и вне ее. Директора по внешним и внутренним коммуникациям получают от 270 тыс. руб. (средний минимум по отрасли) до 400 тыс. руб. (средний максимум).

«Много лет мы видим спрос на специалистов и менеджеров по регистрации и выводу продуктов на рынок. Регистрируются новые показания у уже известных продуктов, необходимо внедрять новые модели продвижения продуктов, включая инструменты Digital», – рассказывает эксперт. Зарплатная вилка руководителей отдела регистрации составляет 240–520 тыс. руб., менеджеров по регистрации – 170–250 тыс., специалистов по регистрации – 100–170 тыс. руб.

По итогам 2018 г. выросла и доля респондентов, получивших годовой бонус. В 2018 г. бонус получили 60% участников исследования, в 2017 г. – 53%. В фарме число получивших бонусы по итогам года выше, чем в целом по рынку, – 69%.

Елена Григорьева

pharmvestnik