FDA одобряет устройство для безболезненного забора крови при диабете

FDA одобрило устройство для забора крови, разработанное компанией Drawbridge Health («Дробридж Хелс») для длительного мониторинга уровня глюкозы в крови пациентов с сахарным диабетом; компания характеризует данное устройство как «более простое в использовании и причиняющее меньше боли, чем гиподермальная игла», сообщает FierceBiotech.

Устройство однократного применения OneDraw размером с компьютерную мышь берет пробы крови из капилляров плеча взрослого пациента с помощью миниатюрных ланцетов и легкого разрежения (отсасывания). Хотя оно предназначено для использования медицинскими специалистами, в компании Drawbridge утверждают, что эта система позволяет производить забор крови, где угодно.

Забор пробы производится при помещении устройства на кожу и его включении с помощью кнопки; при этом не видно ни игл, ни самой крови. После этого OneDraw стабилизируется для транспортировки внутри съемного картриджа. A1c тест выполняется в специализированной клинико-диагностической лаборатории.

Компания Drawbridge «выросла» в инкубаторе GE Healthcare («Джи-И Хелскеа») и GE Ventures («Джи-И Венчурс») и была выделена в самостоятельную структуру в 2015 г.

Татьяна Кублицкая

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