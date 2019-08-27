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DSM Group: Подготовка аптечных сетей к онлайн-торговле идет полным ходом

Оборот ТОП-30 аптечных сетей за январь-июнь 2019 г. составил 393 млрд руб., что соответствует доле рынка 64%.  В итоге совокупно эти компании приросли на 7%, тогда как аптечный рынок вырос всего на 1%. Но при этом стоит отметить, что если раньше сети, участвующие в рейтинге, в основном показывали положительную динамику, то сейчас ситуация в корне изменилась: 11 игроков демонстрируют падение продаж.

Возможностью или ограничением для дополнительного роста в скором времени может стать разрешение онлайн-торговли лекарственными препаратами. Несмотря на то, что в основном эту инициативу рассматривают с негативной точки зрения для рынка, подготовка к ней идет полным ходом.

Так, например, в интернет-аптеке 366.ru появился новый сервис — доставка заказа курьером на дом. В данный момент на сайте для курьерской доставки доступно более 3 тыс. товаров, разрешенных законодательством РФ к продаже дистанционным способом: парфюмерные и косметические средства, медицинская техника (тонометры, небулайзеры и т. д.), гигиенические средства, предметы для ухода за больными и новорожденными.

В середине июня аптечная сеть «Ригла» стала партнером сервиса онлайн-заказа «Все аптеки» в Московском регионе.

Не отстают от аптек и крупные ретейлеры. X5 Retail Group запускает маркетплейс по онлайн-бронированию лекарств, которые будут доступны в аптечных пунктах выдачи заказов. Соглашение о реализации проекта заключено между X5 ОМНИ, perekrestok.ru и фармацевтическим оператором ГК «Сантэнс». Помимо этого, X5 Retail Group заключила соглашение с Межрегиональной розничной фармацевтической компанией (МРФК) об открытии в течение 4 лет 450 аптечных пунктов выдачи заказов в магазинах X5.

В сторону аптечного рынка посмотрела и компания «Интерторг», развивающая сеть SPAR. В сентябре в Петербурге под брендом SPAR откроется первая аптека. Проекты будут реализованы на условиях субфраншизы. Планируется в 2019 г. запустить семь аптек, в 2020 г. аптек должно быть около 20.

Рейтинг Аптечные сети Объем, млрд руб. Доля в коммерче-ском сегменте, Прирост оборота по сравнению с Количество точек продаж
1П 2019, % 1П 2018, %
1 АСНА 78,7 12, 8 8 671
2 Ригла 33,1 5,4 -14 2 559
3 Эркафарм 30,2 4,9 -1 1 194
4 Аптечная сеть «36,6» 24,2 4,0 3 1 386
5 Имплозия 22,3 3,6 -8 2 508
6 Нео-Фарм 21,2 3,5 29 669
7 Вита 20,8 3,4 44 1 683
8 ИРИС 20,6 3,4 11 1 598
9 Апрель 18,3 3,0 30 1 412
10 Планета здоровья 18,0 2,9 6 1 663
11 Фармленд 14,3 2,3 21 1 250
12 Фармаимпекс 10,7 1,7 27 701
13 Мелодия здоровья 9,6 1,6 56 885
14 Аптека-Таймер 8,5 1,4 -7 872
15 36,7С&Максавит 7,7 1,3 10 505
16 Здоров.ру 7,6 1,2 39 70
17 Фармацевт+ 5,7 0,9 -15 461
18 Губернские аптеки 4,9 0,8 30 274
19 ИДЕЯ 4,6 0,8 -6 189
20 Невис 4,2 0,7 -7 437
21 Алоэ 3,8 0,6 13 231
22 Здоровье (Усть-Лабинск) 3,3 0,5 23 151
23 Фармэконом 2,9 0,5 14 129
24 Монастырёв.рф 2,9 0,5 -5 48
25 Мега Фарм 2,8 0,5 -50 585
26 Антей 2,6 0,4 5 219
27 Эдельвейс 2,6 0,4 13 190
28 Волгофарм 2,5 0,4 3 159
29 Дешевая аптека 2,3 0,4 -10 73
30 Петербургские аптеки 2,3 0,4 -8 85
Рейтинг маркетинговых ассоциаций
МФО 27,5 4,5 34 3 395
ПроАптека 37,9 6,2 23 5 892
Созвездие 10,1 1,7 182 2 506
Платформа ФармХаб 9,8 1,6 16 1 200
Весна 9,2 1,5 11 1 422

 
Источник: DSM Group

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Август 26, 2019 | Просмотров: 138