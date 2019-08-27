DSM Group: Подготовка аптечных сетей к онлайн-торговле идет полным ходом

Оборот ТОП-30 аптечных сетей за январь-июнь 2019 г. составил 393 млрд руб., что соответствует доле рынка 64%. В итоге совокупно эти компании приросли на 7%, тогда как аптечный рынок вырос всего на 1%. Но при этом стоит отметить, что если раньше сети, участвующие в рейтинге, в основном показывали положительную динамику, то сейчас ситуация в корне изменилась: 11 игроков демонстрируют падение продаж.
Возможностью или ограничением для дополнительного роста в скором времени может стать разрешение онлайн-торговли лекарственными препаратами. Несмотря на то, что в основном эту инициативу рассматривают с негативной точки зрения для рынка, подготовка к ней идет полным ходом.
Так, например, в интернет-аптеке 366.ru появился новый сервис — доставка заказа курьером на дом. В данный момент на сайте для курьерской доставки доступно более 3 тыс. товаров, разрешенных законодательством РФ к продаже дистанционным способом: парфюмерные и косметические средства, медицинская техника (тонометры, небулайзеры и т. д.), гигиенические средства, предметы для ухода за больными и новорожденными.
В середине июня аптечная сеть «Ригла» стала партнером сервиса онлайн-заказа «Все аптеки» в Московском регионе.
Не отстают от аптек и крупные ретейлеры. X5 Retail Group запускает маркетплейс по онлайн-бронированию лекарств, которые будут доступны в аптечных пунктах выдачи заказов. Соглашение о реализации проекта заключено между X5 ОМНИ, perekrestok.ru и фармацевтическим оператором ГК «Сантэнс». Помимо этого, X5 Retail Group заключила соглашение с Межрегиональной розничной фармацевтической компанией (МРФК) об открытии в течение 4 лет 450 аптечных пунктов выдачи заказов в магазинах X5.
В сторону аптечного рынка посмотрела и компания «Интерторг», развивающая сеть SPAR. В сентябре в Петербурге под брендом SPAR откроется первая аптека. Проекты будут реализованы на условиях субфраншизы. Планируется в 2019 г. запустить семь аптек, в 2020 г. аптек должно быть около 20.
|Рейтинг
|Аптечные сети
|Объем, млрд руб.
|Доля в коммерче-ском сегменте,
|Прирост оборота по сравнению с
|Количество точек продаж
|1П 2019, %
|1П 2018, %
|1
|АСНА
|78,7
|12,
|8
|8 671
|2
|Ригла
|33,1
|5,4
|-14
|2 559
|3
|Эркафарм
|30,2
|4,9
|-1
|1 194
|4
|Аптечная сеть «36,6»
|24,2
|4,0
|3
|1 386
|5
|Имплозия
|22,3
|3,6
|-8
|2 508
|6
|Нео-Фарм
|21,2
|3,5
|29
|669
|7
|Вита
|20,8
|3,4
|44
|1 683
|8
|ИРИС
|20,6
|3,4
|11
|1 598
|9
|Апрель
|18,3
|3,0
|30
|1 412
|10
|Планета здоровья
|18,0
|2,9
|6
|1 663
|11
|Фармленд
|14,3
|2,3
|21
|1 250
|12
|Фармаимпекс
|10,7
|1,7
|27
|701
|13
|Мелодия здоровья
|9,6
|1,6
|56
|885
|14
|Аптека-Таймер
|8,5
|1,4
|-7
|872
|15
|36,7С&Максавит
|7,7
|1,3
|10
|505
|16
|Здоров.ру
|7,6
|1,2
|39
|70
|17
|Фармацевт+
|5,7
|0,9
|-15
|461
|18
|Губернские аптеки
|4,9
|0,8
|30
|274
|19
|ИДЕЯ
|4,6
|0,8
|-6
|189
|20
|Невис
|4,2
|0,7
|-7
|437
|21
|Алоэ
|3,8
|0,6
|13
|231
|22
|Здоровье (Усть-Лабинск)
|3,3
|0,5
|23
|151
|23
|Фармэконом
|2,9
|0,5
|14
|129
|24
|Монастырёв.рф
|2,9
|0,5
|-5
|48
|25
|Мега Фарм
|2,8
|0,5
|-50
|585
|26
|Антей
|2,6
|0,4
|5
|219
|27
|Эдельвейс
|2,6
|0,4
|13
|190
|28
|Волгофарм
|2,5
|0,4
|3
|159
|29
|Дешевая аптека
|2,3
|0,4
|-10
|73
|30
|Петербургские аптеки
|2,3
|0,4
|-8
|85
|Рейтинг маркетинговых ассоциаций
|МФО
|27,5
|4,5
|34
|3 395
|ПроАптека
|37,9
|6,2
|23
|5 892
|Созвездие
|10,1
|1,7
|182
|2 506
|Платформа ФармХаб
|9,8
|1,6
|16
|1 200
|Весна
|9,2
|1,5
|11
|1 422
Источник: DSM Group