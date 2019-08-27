Космические предприятия рассчитывают на экспорт своего медоборудования

Объединенная ракетно-космическая корпорация (ОРКК) «ищет возможности» для выхода на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока с медицинским оборудованием, которое производят ее филиалы. Речь идет о рентгенографическом и неонатальном оборудовании, а также оборудовании для кардиологов и реаниматологов.

«При поддержке Российского экспортного центра АО «ОРКК» активно ищет возможности входа на внешние рынки, в том числе Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. <…> Параллельно с поиском заказчиков идет процесс сертификации вышеперечисленного оборудования», – сообщили в ОРКК.

Ранее директор ОРКК Андрей Жерегеля говорил, что в портфеле ОРКК более 2 тысяч наименований высокотехнологичной гражданской продукции, часть из них приходится на медоборудование. Например, филиал ОРКК НИИ космического приборостроения производит офтальмологические линзы, растворы для них, а также фотометры, устройства для биопсии и биохимические анализаторы.

Медоборудование предприятиями ОРКК производится по программе диверсификации. При этом космические разработки могут быть внедрены в клиническую практику, как это попытались сделать сотрудники Центра авиакосмической медицины и технологий, приспособившие под применение на земле космический реабилитационный костюм.

Источник: ТАСС

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