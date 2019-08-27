В Костроме злоумышленники распространяли недоброкачественные медизделия

Сотрудники УЭБиПК УМВД России по Костромской области при участии Росгвардии пресекли деятельность группы, участники которой занимались переупаковкой и дальнейшей реализацией просроченных индивидуальных перевязочных пакетов.

Организатором незаконного бизнеса был местный житель, который с мая 2018 г. по август 2019 г. приобретал на складах Московской области просроченные медизделия, которые соучастники переупаковывали, ставили штамп предприятия и возвращали заказчику.

В дальнейшем фальсифицированный товар оптом продавался перекупщикам, которые выходили на площадку госзакупок.

По адресам производства и хранения продукции, а также в местах проживания сообщников проведено 12 обысков. Изъято 4,5 тыс. просроченных индивидуальных перевязочных пакетов, столько же переупакованной фальсифицированной продукции, а также производственные печати и штампы, бухгалтерская документация.

«По делу назначен ряд специальных экспертиз, по результатам которых будет дано заключение о законности использования злоумышленниками чужого товарного знака», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователи СУ СК России по Костромской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ.

Источник: УМВД РФ по Костромской области

Фото: УМВД РФ по Костромской области

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