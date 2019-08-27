Борьба за лидерство: рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам I полугодия 2019

По итогам I полугодия 2019 г. совокупная доля 10 крупнейших дистрибьюторов на фармацевтическом рынке составила 71,4%. Относительно I полугодия 2018 г. этот показатель снизился на 1,8%, таковы данные маркетингового агентства DSM Group.

В отчетном периоде лидерство вернул себе дистрибьютор «Протек». Напомним, что по результатам 1-го квартала рейтинг впервые возглавила компания «Пульс». Темпы ее роста немного снизились (за 2-й квартал 6% против 16% в 1-м квартале). «Протек» во втором квартале увеличил обороты относительно первого на 1,6%. Это позволило в целом компании занять первую строчку.

Заметим, что тройка лидеров по объемам очень близка к друг другу: разница между первым и третьим местом всего 4%. Поэтому в дальнейшем можно опять ожидать перестановку среди крупнейших дистрибьюторов.

Компании, расположенные ниже 3-го места, демонстрируют положительную динамику (исключение — дистрибьютор «СИА»). Так, за счет этого дистрибьютор «Р-Фарм»поднялся с 7-го места в 1-м квартале 2019 года на 5-е место в рейтинге за I полугодие 2019 года.

Рейтинг дистрибьюторов за 1-е полугодие 2019 года

Ранг Дистрибьютор Объем, млрд руб. Доля Прирост 1 Протек 107,1 15,0% -1,9% 2 Пульс 103,7 14,5% 11,9% 3 Катрен 102,6 14,4% -5,8% 4 Фармкомплект 39,0 5,5% 25,0% 5 Р-Фарм 36,0 5,0% 23,5% 6 Гранд Капитал 31,9 4,5% 20,8% 7 БСС 29,2 4,1% 16,6% 8 Профит-мед 22,9 3,2% 8,1% 9 СИА 20,0 2,8% -9,0% 10 Биотэк 18,4 2,6% 107,1% 11 Авеста Фармацевтика 14,9 2,1% 27,7% 12 Ланцет 13,6 1,9% 17,2% 13 Евросервис 11,5 1,6% 18,0% 14 Агроресурсы 10,3 1,4% 34,0% 15 ЗдравСервис 7,8 1,1% 6,1%

gmpnews