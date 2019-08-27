Борьба за лидерство: рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам I полугодия 2019

По итогам I полугодия 2019 г. совокупная доля 10 крупнейших дистрибьюторов на фармацевтическом рынке составила 71,4%. Относительно I полугодия 2018 г. этот показатель снизился на 1,8%, таковы данные маркетингового агентства DSM Group.
В отчетном периоде лидерство вернул себе дистрибьютор «Протек». Напомним, что по результатам 1-го квартала рейтинг впервые возглавила компания «Пульс». Темпы ее роста немного снизились (за 2-й квартал 6% против 16% в 1-м квартале). «Протек» во втором квартале увеличил обороты относительно первого на 1,6%. Это позволило в целом компании занять первую строчку.
Заметим, что тройка лидеров по объемам очень близка к друг другу: разница между первым и третьим местом всего 4%. Поэтому в дальнейшем можно опять ожидать перестановку среди крупнейших дистрибьюторов.
Компании, расположенные ниже 3-го места, демонстрируют положительную динамику (исключение — дистрибьютор «СИА»). Так, за счет этого дистрибьютор «Р-Фарм»поднялся с 7-го места в 1-м квартале 2019 года на 5-е место в рейтинге за I полугодие 2019 года.
Рейтинг дистрибьюторов за 1-е полугодие 2019 года
|Ранг
|Дистрибьютор
|Объем, млрд руб.
|Доля
|Прирост
|1
|Протек
|107,1
|15,0%
|-1,9%
|2
|Пульс
|103,7
|14,5%
|11,9%
|3
|Катрен
|102,6
|14,4%
|-5,8%
|4
|Фармкомплект
|39,0
|5,5%
|25,0%
|5
|Р-Фарм
|36,0
|5,0%
|23,5%
|6
|Гранд Капитал
|31,9
|4,5%
|20,8%
|7
|БСС
|29,2
|4,1%
|16,6%
|8
|Профит-мед
|22,9
|3,2%
|8,1%
|9
|СИА
|20,0
|2,8%
|-9,0%
|10
|Биотэк
|18,4
|2,6%
|107,1%
|11
|Авеста Фармацевтика
|14,9
|2,1%
|27,7%
|12
|Ланцет
|13,6
|1,9%
|17,2%
|13
|Евросервис
|11,5
|1,6%
|18,0%
|14
|Агроресурсы
|10,3
|1,4%
|34,0%
|15
|ЗдравСервис
|7,8
|1,1%
|6,1%