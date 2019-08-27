Китай ослабил ограничения в отношении ввоза в страну незарегистрированных лекарств

26 августа китайские власти сообщили о смягчении законодательства в отношении незарегистрированных лекарств. Смягчение ориентировано на тех граждан, кто ввозит в страну небольшие объемы лекарств, не одобренных в Китае, но законно продаваемых за рубежом.

В соответствии с предыдущим законом такие лекарства были классифицированы как «поддельные». Тех, кого ловили на их импорте, судили как контрабандистов и подвергали суровым наказаниям.

Данные изменения являются частью обширного плана по пересмотру законов о лекарственных средствах; власти заявили, что признают, что некоторые китайцы, которые не в состоянии позволить себе дорогие лекарства иностранного производства, выходят на «серый рынок», чтобы приобрести более дешевые генерические версии препаратов, которые не были одобрены местными регуляторами.

Эта проблема была освещена в прошлом году в фильме «Умирающий, чтобы выжить», в основе которого лежит реальный случай пациента с лейкемией в Китае, который был осужден за контрабанду более дешевых индийских аналогов лекарственных средств швейцарского фармацевтического гиганта Novartis.

Фильм вызвал обширные дебаты в интернете о системе здравоохранения Китая и побудил китайских лидеров к действиям.

«Я думаю, что это определенно ответ на озабоченность общества по этому поводу», — сказал Юань Цзе, сотрудник Комиссии по законодательным вопросам Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей на пресс-конференции.

Пекин пытается снизить расходы на лекарства, включая лечение рака. В частности, местные власти добавили значительное число новых препаратов в национальные схемы медицинского страхования и снизили импортные тарифы.

gmpnews