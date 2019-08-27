Закупка лекарств, не включенных в минимальный ассортимент — это решение самих аптек

Препарат преднизолон не входит в минимальный ассортимент лекарств, необходимых для оказания медицинской помощи, поэтому решение о его закупках аптеки принимают самостоятельно, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

Ранее в СМИ появилась информация, что в российских аптеках отсутствует препарат преднизолон, который входит в перечень жизненно важных лекарств, спасает от шоковых состояний, аллергических реакций, а также назначается при тяжелых травмах и хронических заболеваниях суставов.

«Преднизолон не включен в минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.12.2018 № 2738-р. Формирование ассортимента лекарственных препаратов, не включенных в указанный перечень, осуществляется аптечными организациями самостоятельно, с учетом особенностей спроса, затрат на хранение, логистику и так далее», — говорится в сообщении.

Ранее представитель МУП «Сочинское городское аптечное управление» сообщил, что в аптеках Сочи нет преднизолона, препарат отсутствует у поставщиков. Он пояснил, что невозможно сказать, как давно препарат пропал из аптек, потому что некоторое время в продажу поступали лекарства, хранившиеся на аптечных складах.

Собеседник агентства также не смог уточнить, когда лекарство вернётся на прилавки.

«Поставщики такую информацию не предоставляют. Есть у этой группы аналоги, каждое лекарство имеет свои заменители. Врач может решить, каким лекарством можно заменить. В этом нет проблемы», — добавил собеседник.

ИСТОЧНИК: РИА НОВОСТИ

gmpnews