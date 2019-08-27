Опубликован порядок проверок органов власти, которые вправе выдавать лицензии на фармацевтическую деятельность

Минздрав России составил правила, по которым Росздравнадзор будет контролировать эффективность исполнения полномочий по лицензированию, которые были переданы органам государственной власти в субъектах РФ.
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 11.06.2019 № 389н «Об утверждении Порядка осуществления контроля за эффективностью и качеством осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации по лицензированию медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)‚ фармацевтической деятельности, деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений» опубликован на портале publication.pravo.gov.ru 22 августа.
Речь идет о региональных органах государственной власти, которым были переданы полномочия по лицензированию медицинской и фармацевтической деятельности, а также лицензированию деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ (и их прекурсоров) и культивированию наркосодержащих растений.
Приказ перечисляет случаи, в которых Росздравнадзор или его территориальные органы могут проводить плановые или внеплановые проверки, а также порядок их проведения.
В частности, документ гласит, что срок выполнения контрольного мероприятия не может превышать 20 рабочих дней. Проверки могут быть как выездными, так и документарными. Выездная проверка проводится в том случае, если у ведомства возникают сомнения в полноте и достоверности сведений, которые представлены в полученных документах. Еще один повод для выездной проверки — прямая необходимость оценить соответствие деятельности органа государственной власти установленным требованиям.
Также приказ содержит формулу расчета эффективности переданных полномочий, в которую входят такие параметры, как «количество рассмотренных заявлений на получение лицензии», «количество внеплановых проверок», «соотношение выданных лицензий к отклоненным заявкам» и так далее.
Кроме этого, в документе перечислены полномочия проверяющих и должностных лиц, а также порядок обжалования результатов контрольных мероприятий.