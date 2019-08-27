НПФ «ДНК-Технологии» не удалось запатентовать метод редактирования генома эмбриона

НПФ «ДНК-Технологии» не смогла доказать в Палате по патентным спорам несостоятельность отказа Роспатента регистрировать технологию изменения ДНК эмбриона. Палата оставила в силе решение первой инстанции, сославшись на Гражданский кодекс, запрещающий выдачу патентных прав подобным изобретениям. Это первая известная попытка заявить в России права на метод редактирования генома.

Технология, которую пыталась запатентовать НПФ «ДНК-Технология», основана на системе CRISPR/Cas9. Она предполагает редактирование генома эмбриона с целью сделать его устойчивым к заражению ВИЧ. В январе 2019 года Роспатент отказался выдать патент на изобретение «Способ редактирования гена человека CCR5 с целью внесения делеции delta32 на ранней стадии эмбрионального развития».

Служба пришла к выводу, что обеспечить правовую охрану такому изобретению невозможно. Согласно п. 4 ст. 1349 ГК РФ, клонирование человека, модификация генетической целостности клеток и зародышевых линий, а также использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях не могут являться предметом патентных прав.

В мае 2019 года НПФ «ДНК-Технологии» решила обжаловать решение Роспатента. Разработчики настаивали на том, что в изобретении речь идет только о модификации ДНК на стадии зиготы в первые сутки до начала процесса дробления.

В формуле изобретения не сказано, на какой именно из ранних стадий развития эмбриона осуществляется редактирование гена, то есть оно возможно на любой из них, а изменения сохранятся и на более поздних этапах, решили в Палате по патентным спорам.

Впервые метод редактирования генома живого человеческого эмбриона был проведен в 2017 году лабораторией Oregon Health and Science University (Портланд, США). В этом случае также использовалась технология CRISPR.

Еще три подобных эксперимента провели китайские ученые, а в ноябре 2018 года сообщили о рождении двух детей с отредактированным геномом. Однако это исключительный случай, вызывающий много вопросов. Пока технология редактирования генома испытывается как перспективный тип терапии генетических заболеваний на взрослых людях.

ООО «НПФ «ДНК-Технологии» – российская компания, основанная в 2015 году Сергеем Левичевым. Основным видом деятельности компании, согласно данным СПАРК-Интерфакс, являются научные исследования и разработки. Выручка компании за 2018 год составила 75,6 млн рублей, чистая прибыль – 11,3 млн рублей.

Источник: Роспатент

Фото: genengnews.com

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