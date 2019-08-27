Освобожденная по УДО экс-ректор Пермской фармакадемии должна вернуть вузу более 17 млн рублей

В Перми суд удовлетворил гражданский иск местной фармацевтической академии к ее бывшему ректору Татьяне Одеговой и ее соучастнице Ольге Мошевой о возмещении материального ущерба на общую сумму свыше 22 млн руб. Напомним, в прошлом году женщины были осуждены за мошенничество в особо крупном размере. Используя самые разные схемы, они незаконно выводили денежные средства со счетов вуза.

Трудоустройство «мертвых душ», начисление премий сотрудникам, о которых те и не догадывались, потому что их получали и тратили без их ведома, завышение объемов выполненных строительных и ремонтных работ, фиктивные контракты на оказание работ и услуг – вот лишь неполный перечень схем, которые использовала бывшая руководитель фармакадемии, чтобы сделать шикарный ремонт в своей квартире, меблировать ее на сумму порядка 3 млн руб., съездить на отдых в США и Доминикану. Предпринимательница Мошева помогала Одеговой оформлять липовые счета и товарно-транспортные накладные и получала 3% от перечисленных ПГФА сумм.

Частично Одегова возместила причиненный материальный ущерб еще до вынесения приговора. Чтобы добиться возврата остальной суммы, вузу пришлось подавать иск. Районный суд удовлетворил требование и взыскал в пользу ПГФА с экс-руководительницы 17,05 млн руб., с ее подельницы — 5,42 млн руб. Татьяна Одегова подала апелляционную жалобу на судебное решение, но она была оставлена Пермским краевым судом без удовлетворения.

Остается добавить, что недавно экс-ректор ПГФА вышла на свободу по УДО.

Екатерина Погонцева

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